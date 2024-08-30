Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:19, 30 августа 2024Силовые структуры

Россиянин поджег релейный шкаф за девять тысяч рублей и получил срок

Суд приговорил к 12 годам мужчину, поджегшего релейный шкаф в Мценске
СюжетДиверсии в России

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Орловский областной суд приговорил к 12 годам и 10 дням лишения свободы 20-летнего мужчину, который поджег релейный шкаф в Мценске за деньги по заданию неизвестного. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде.

По версии следствия, осужденный познакомился с неизвестным лицом в одном из популярных мессенджеров. В ходе переписки куратор предложил молодому человеку съездить в Мценск и поджечь релейный шкаф, входящий в состав оборудования железнодорожных станций и путей. По инструкции неизвестного злоумышленник приобрел средства преступления, прибыл на обозначенное место и совершил поджог оборудования.

В результате его действий релейный шкаф был полностью разрушен, а железнодорожные перевозки — нарушены. Вскоре молодой человек был задержан, а в отношении него возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 281 («Диверсия») УК РФ. На суде он полностью признал вину.

Первые три года от назначенного срока злоумышленник проведет в тюрьме, а оставшиеся 9 лет и 10 месяцев — в колонии строгого режима. У него также конфисковали полученные за совершение диверсии деньги в размере чуть более девяти тысяч рублей в собственность России.

Ранее сотрудники силовых структур задержали мужчину, который готовил диверсию под Белгородом по указанию украинских спецслужб. Злоумышленником оказался уроженец Московской области.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Командующий ВСУ обратился с угрозой к раскрывшей причину падения F-16 депутату

      Страны БРИКС ищут общие пути решения проблемы климата. Почему зеленые технологии так важны?

      СК России возбудил уголовное дело по факту отравления детей в детском саду

      Россиянки ринулись скупать «Виагру»

      РФС договорился с УЕФА о времени начала матчей Кубка России

      В России ответили на призыв экс-игрока «Локомотива» убивать мирных граждан под Курском

      Зеленский захотел встретиться с премьером Индии до выборов в США

      Рудковская рассказала о фейковых товарах в бутиках люксовых брендов в Европе

      Киев уличили в попытке скрыть настоящую причину гибели F-16 на Украине

      Выгоду России от глобального потепления оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше