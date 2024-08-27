ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии по заданию Украины

Сотрудники силовых структур задержали мужчину, который готовил диверсию под Белгородом по указанию украинских спецслужб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УФСБ России по Белгородской области.
Как уточняет ведомство, злоумышленник – уроженец Московской области. Он был задержан с поличным сотрудниками ФСБ.
Сейчас мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статьям 275 («Государственная измена в форме оказания иной помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России») и 205.5 («Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической») УК РФ.
По версии следствия, подозреваемый установил контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ), представившимся членом запрещенного в России украинского военизированного объединения, через мессенджер Telegram. По его заданию злоумышленник незаконно приобрел взрывное устройство для совершения диверсии и заложил его под объект транспортной инфраструктуры на территории региона.
Ранее сотрудники ФСБ задержали мужчину, который попытался устроить диверсию на железной дороге на территории Тамбовской области.