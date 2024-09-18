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20:31, 18 сентября 2024Силовые структуры

Российские силовики обвинили криминального авторитета в вымогательстве

МВД обвинило «смотрящего» за Самарской областью в вымогательстве

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Самарской области российские силовики обвинили 37-летнего криминального авторитета в вымогательстве, разбое, хранении взрывчатых веществ и занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Во время пребывания в колонии строгого режима обвиняемый получил статус «смотрящего», что обязывало всех осужденных, находящихся ниже в криминальной иерархии, ему подчиняться.

Следствие установило, что авторитет совместно со своими подельниками в Приволжском районе совершил разбойное нападение на местного жителя, который занимался частным извозом. Сначала они, угрожая пистолетом, похитили у него 130 тысяч рублей, после чего продолжили вымогать деньги за покровительство и возможность работать.

Все преступники были задержаны сотрудниками полиции в доме «смотрящего», там же во время обыска были найдены 230 грамм бездымного пороха.

В отношении главаря банды возбуждены дела по статьям 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), 162 («Разбой»), 163 («Вымогательство») и 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Материалы переданы в суд, уголовные дела в отношении подельников будут рассматриваться отдельно.

Ранее сообщалось, что вор в законе Дато Сван получил 15 лет колонии за криминальный статус и вымогательство.

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      Артем Соколов
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