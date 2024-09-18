Российские военные сбили ракету Storm Shadow

Военные группировки «Центр» сбили ракету Storm Shadow из ЗРК «Тор-М2»

Военнослужащие расчета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Тор-М2» российской группировки войск «Центр» сбили ракету Storm Shadow в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, расчет совершил марш в заданный район для прикрытия воздушного пространства. Комплекс был переведен в боевое состояние. Мониторинг позволил оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow.

При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения уничтожили их. «Оперативная работа расчета ЗРК позволила предотвратить возможные угрозы», — заключили в военном ведомстве.

Ранее стало известно, что бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны призвали действующего главу правительства Кира Стармера позволить Украине применять ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России. Речь идет о том, чтобы предоставить такое разрешение без одобрения США.

Глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр назвал оправданным с военной точки зрения разрешение Киеву бить вглубь России. В свою очередь, президент РФ Владимир Путин заявлял, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта».

