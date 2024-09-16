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12:52, 16 сентября 2024Наука и техника

Полковник назвал цель изучения захваченных на Украине частей ракеты Storm Shadow

Матвийчук: изучение Storm Shadow поможет военным из РФ обезвреживать ракету

Фото: РИА Новости

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал цель изучения захваченных в зоне специальной военной операции (СВО) частей ракеты, применяемой Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» Матвийчук рассказал, что работа конструкторов со Storm Shadow в дальнейшем поможет российским военным обезвреживать ракету на поле боя.

Ранее сообщалось, что российские специалисты приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Уточнялось, что сейчас изучается донная область боевой части англо-французской ракеты.

«Каждый образец вооружения имеет определенную конструкцию, присущую только ему. Storm Shadow разработан английской школой, у них есть свои ноу-хау по преодолению нашего радиоэлектронного управления, автономности наведения. Достаточно много своих наработок, которые позволяют им применять эти ракеты. Сейчас наши конструкторы все это вскроют, посмотрят, и мы найдем "противоядие", чтобы обезвреживать эту ракету на любом этапе», — объяснил Матвийчук.

До этого газета The Times писала, что используя при ударах по России ракеты Storm Shadow, Украина должна будет полагаться на данные США.

Кроме того, уточнялось, что Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS, однако российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно глушат сигналы навигации. Альтернативой является использование засекреченной американской системы картографических данных, однако США не дают Киеву добро на использование подобного оружия для ударов вглубь России.

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