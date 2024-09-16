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06:29, 16 сентября 2024Наука и техника

Российские эксперты приступили к изучению частей ракеты Storm Shadow

РИА: в России приступили к детальному изучению частей ракеты Storm Shadow

Фото: Majdi Fathi / Global Look Press

Российские специалисты приступили к более детальному изучению частей крылатой ракеты Storm Shadow/SCALP. Об этом пишет РИА Новости.

Как объяснил эксперт, сейчас обследуется донная область боевой части англо-франзуской ракеты. «Донная часть основного боевого заряда. В ней находится взрыватель, промежуточный заряд, который инициирует боевую часть ракеты», — указал он.

По словам специалиста, при пробитии укреплений сначала срабатывает предзаряд. Затем он кумулятивной струей создает отверстие, в котором уже срабатывает изучаемая часть ракеты.

Ранее газета The Times писала, что используя при ударах по России ракеты Storm Shadow, Украина должна будет полагаться на данные США. Storm Shadow наводятся на цель с помощью GPS, однако российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) успешно глушат сигналы навигации. Альтернативой является использование засекреченной американской системы картографических данных, однако США не дают Киеву добро на использование подобного оружия для ударов вглубь России.

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      Марина Совина
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