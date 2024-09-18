Российский журналист обжаловал статус иноагента

РИА: журналист Михаил Зыгарь обжаловал в кассационном суде статус иноагента

Журналист Михаил Зыгарь (внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов) обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него иноагентского статуса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Кассационная жалоба Зыгаря поступила в суд, дата рассмотрения пока не назначена.

Как пишет агентство со ссылкой на судебные документы, Зыгарь, в частности, распространял материалы СМИ-иноагентов и получал иностранное финансирование. Сам журналист считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр СМИ-иностранных агентов, сам статус «дискредитирует его в лице общества и отдельных граждан», а государство «никогда не регистрировало его в качестве СМИ».

Минюст России внес Зыгаря в реестр физлиц-иноагентов в октябре 2022 года. В июле 2024 года Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к 8,5 года колонии общего режима по делу о распространении фейков о Российской армии. Сейчас он проживает в Берлине.

Михаил Зыгарь с 2010 по 2015 год занимал должность главного редактора телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов, а также признан нежелательной организацией).

