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13:43, 18 сентября 2024Мир

Румыния призвала Россию ответить за якобы нарушение воздушного пространства

Минобороны Румынии: необходим ответ на нарушение Россией воздушного пространства
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Министерство обороны Румынии призвало Россию ответить за якобы нарушение воздушного пространства республики. Об этом сообщает Reuters.

«НАТО должна реагировать на инциденты, в которых российские ракеты или беспилотники, выпущенные по Украине, входят в воздушное пространство альянса», — сказал министр обороны страны Анджел Тылвар.

Ранее оборонное ведомство Румынии заявило, что неподалеку от границы с Украиной были обнаружены обломки якобы российского дрона. В румынском Минобороны уточнили, что зоны, в которых проводятся поисковые мероприятия, расположены за пределами населенных пунктов, поэтому элементы инфраструктуры не были повреждены.

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      Семен Александров
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