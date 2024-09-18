Швейцария отказалась запрещать Вооруженным силам участвовать в учениях НАТО

В парламенте Швейцарии проголосовали против запрета на участие в учениях НАТО

Швейцарский парламент проголосовал против запрета на участие вооруженных сил в учениях НАТО, несмотря на нейтральный статус страны. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте законодательного органа Швейцарии в среду, 18 сентября.

Законодатели пришли к выводу, что подобный запрет может ослабить обороноспособность страны.

«Участие Швейцарии в совместных оборонительных учениях с НАТО не должно быть запрещено. Совет кантонов отклонил в среду 29 голосами против 12 после продолжительных дебатов предложение Национального совета на этот счет», — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Швейцария не планирует проводить на своей территории еще одну конференцию по Украине. Первая конференция прошла 15-16 июня на территории швейцарского курорта Бюргеншток.