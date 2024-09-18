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22:29, 18 сентября 2024Россия

Средства ПВО пресекли новую попытку атаки беспилотника на российский регион

МО РФ: средства ПВО сбили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка новой атаки на российский регион БПЛА самолетного типа была пресечена около 20:20 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в заявлении ведомства.

До этого средства ПВО сорвали попытку атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа в 20:15 по московскому времени. Аппарат был уничтожен в Брянской области.

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      Марина Совина
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