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21:35, 18 сентября 2024Россия

Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: система ПВО России уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа в 20:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее украинский БПЛА попытался атаковать Белгородскую область. В ночь на среду, 18 сентября, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по Белгородской области три беспилотника.

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      Марина Совина
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