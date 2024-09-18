Над российским регионом уничтожили украинский беспилотник

Минобороны: система ПВО России уничтожила беспилотник ВСУ над Брянской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Брянской областью, сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на территории России с помощью беспилотника самолетного типа в 20:15 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО украинский БПЛА уничтожен», — говорится в сообщении.

Ранее украинский БПЛА попытался атаковать Белгородскую область. В ночь на среду, 18 сентября, по данным Минобороны, ВСУ выпустили по Белгородской области три беспилотника.