Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента «РЖД»

Участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента соцразвития ОАО «РЖД». Прежде он занимал пост замначальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, рассказали в Telegram-канале проекта.

Сайбель подчеркнул, что теперь ему предстоит заниматься по-настоящему серьезными вопросами — от взаимодействия с большинством органов власти и до оказания поддержки участникам специальной военной операции из рядов железнодорожников.

«Программа "Время героев" очень серьезная и сложная, но в то же время она насыщенная и интересная для меня. Это большой опыт, достаточно новое направление — изучение государственной гражданской службы, ее принципов и основ. Некоторые вещи для меня были открытием», — признался участник программы.

Владимир Сайбель родом из Улан-Уде. Он работал в структуре «РЖД» с 2008 по 2022 год. После мобилизации мужчина попал в зону боевых действий на Украине, где был тяжело ранен. Позже был награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Ранее сообщалось о том, что участник первого потока проекта «Время героев» был назначен сенатором от Курской области.