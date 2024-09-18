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15:52, 18 сентября 2024Россия

Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

Участник программы «Время героев» назначен замначальника департамента «РЖД»
Владимир Сайбель

Владимир Сайбель. Кадр: Телеканал ОТС / YouTube

Участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента соцразвития ОАО «РЖД». Прежде он занимал пост замначальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению, рассказали в Telegram-канале проекта.

Сайбель подчеркнул, что теперь ему предстоит заниматься по-настоящему серьезными вопросами — от взаимодействия с большинством органов власти и до оказания поддержки участникам специальной военной операции из рядов железнодорожников.

«Программа "Время героев" очень серьезная и сложная, но в то же время она насыщенная и интересная для меня. Это большой опыт, достаточно новое направление — изучение государственной гражданской службы, ее принципов и основ. Некоторые вещи для меня были открытием», — признался участник программы.

Владимир Сайбель родом из Улан-Уде. Он работал в структуре «РЖД» с 2008 по 2022 год. После мобилизации мужчина попал в зону боевых действий на Украине, где был тяжело ранен. Позже был награжден орденом Мужества и «Золотой Звездой» Героя России.

Ранее сообщалось о том, что участник первого потока проекта «Время героев» был назначен сенатором от Курской области.

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      Наталья Анисеева
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