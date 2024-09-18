Стало известно об обучении США нарушавшего права человека подразделения ВСУ

Минобороны США обучало подразделение ВСУ, которое могло нарушать права человека

Пентагон тренировал подразделение Вооруженных сил Украины (ВСУ), которое могло нарушать права человека. Об этом сообщается в докладе генерального инспектора ведомства, передает РИА Новости.

В докладе отмечается, что Минобороны США могло неверно использовать выделенные средства, обучая украинское подразделение, которое могло «совершить грубое нарушение прав человека».

При этом такие действия считаются нарушением американского закона, запрещающего предоставлять военную помощь зарубежным силам, которые нарушали права человека.

Более того, Пентагон столкнулся с проблемами подотчетности оборудования, управления выделенным финансированием, обмена разведданными, информационной и физической безопасности при передаче военной помощи Киеву, заключили авторы отчета.

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что ВСУ не способны проводить крупные наступления в ближайшее время. По их мнению, Киев испытывает сложности с организацией крупных операций из-за нехватки военной помощи со стороны Запада.