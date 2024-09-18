Российский корреспондент умер на 33-м году жизни

Корреспондент РИА Новости Иван Сураев скончался на 33-м году жизни

Корреспондент редакции силовых ведомств РИА Новости Иван Сураев скончался на 33-м году жизни. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что журналист умер после тяжелой болезни. Другие подробности не приводятся.

За время работы Сураев стал автором нескольких тысяч информационных сообщений и представил около сотни интервью с руководителями оборонных и других предприятий. «Иван был открытым, добрым и талантливым журналистом, владел несколькими иностранными языками», — говорится в заявлении.

Иван Сураев начал работать в РИА Новости в 2014 году сразу после окончания МГИМО. Он специализировался на освещении работы оборонно-промышленного комплекса России. В качестве корреспондента он освещал городские беспорядки и операции силовых структур. Помимо этого, журналист выезжал в опасные командировки, в частности, для освещения ситуации во время попытки переворота в Венесуэле в 2019 году.