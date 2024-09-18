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16:35, 18 сентября 2024Экономика

Россиянам напомнили о подводных камнях при покупке жилья в Таиланде

Эксперт Столбова: россияне не могут напрямую владеть землей в Таиланде

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Задумываясь о приобретении жилья в Таиланде, нужно учитывать, что иностранцы ограничены в правах на местную недвижимость — они не могут владеть землей напрямую. О подводных камнях при заключении такой сделки «Газете.Ru» рассказала руководитель международного агентства недвижимости Lemandom Вера Столбова.

Эксперт напомнила, что иностранные граждане не могут напрямую владеть землей в Таиланде. Чаще всего приезжим предоставляют ее в аренду сроком на 30 лет с возможностью продления. Однако такой формат распоряжения землей, по словам Столбовой, имеет свои юридические нюансы, которые в будущем могут затруднить перепродажу.

Помимо этого, арендные ставки на Пхукете довольно непредсказуемы и существенно падают с мая по октябрь, в сезон дождей. «Хотя на Пхукете большую часть года солнечно, сезон дождей может создавать неудобства. В этот период бывают сильные ливни и штормы, которые не только отпугивают туристов, но и могут повредить недвижимость», — пояснила собеседница издания. Так, в 2023 году съемное жилье потеряло в цене 30 процентов, и многие квартиры тогда пустовали. А в 2022-м немало объектов серьезно пострадало в результате наводнений, что вылилось для хозяев в затратный ремонт.

Ранее стало известно, какую недвижимость за рубежом можно купить по цене «однушки» в московском районе Бутово. Как оказалось, за ту же сумму можно стать владельцем шестикомнатной квартиры на итальянском курорте Скалея вблизи средневекового замка или студии с террасой на Лазурном берегу.

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      Виктория Клабукова
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