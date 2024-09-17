Названы варианты жилья за рубежом по цене «однушки» в Москве

«КП»: однокомнатная квартира в Бутово стоит как шестикомнатная в Италии

Однокомнатная квартира на юго-западе Москвы обойдется в ту же сумму, что и шестикомнатная в Италии на берегу Тирренского моря. Варианты заграничного жилья по цене московского приводит «Комсомольская правда».

В качестве отправной точки журналисты взяли 36-метровую «однушку» в районе Южное Бутово стоимостью 8,6 миллиона рублей. В то же время за 74,7 тысячи долларов (6,8 миллиона рублей) продается трехуровневая квартира на итальянском курорте Скалея вблизи средневекового замка. Как выяснилось, примерно за ту же сумму можно приобрести двухкомнатные апартаменты площадью 55 квадратных метров в турецкой Алании. Цена вопроса — 83,3 тысячи долларов, или 7,6 миллиона рублей.

За 90,1 тысячи долларов (8,2 миллиона рублей) можно стать владельцем трехкомнатной квартиры в 112 «квадратов» на крупнейшем морском курорте Болгарии Солнечный берег. В ту же сумму оценивается и студия в 600 метрах от океана на Бали. Площадь объекта составляет 36 квадратных метров. Чуть дороже — 93,7 тысячи долларов, или 8,5 миллиона рублей, — потребуется заплатить за 23-метровую студию с террасой на Лазурном берегу.

Если увеличить бюджет до стоимости двухкомнатной квартиры, то можно рассчитывать на двухэтажный дом в Черногории (137 тысяч долларов, или 12,5 миллиона рублей) или Таиланде (128,5 тысячи долларов, или 11,7 миллиона рублей). Заплатив 137 тысяч долларов (12,5 миллиона рублей), можно обрести апартаменты на Коста-Бланке в Испании. По цене бутовской «трешки» тайский рынок также предлагает виллу на Пхукете (196 тысяч долларов, или 17,8 миллиона рублей), а турецкий — пентхаус в Алании (197 тысяч долларов, или 18 миллионов рублей). Кроме того, за 195 тысяч долларов (17,8 миллиона рублей) можно получить ключи от квартиры на Канарах.

Энтузиазм по поводу смены местожительства эксперты подвергают сомнениям. Высокие цены на недвижимость в Москве компенсируются выгодной зарплатой и большим рынком вакансий. В то же время заграничные варианты жилья располагаются на курортах вдали от деловых центров. Такие лоты скорее подойдут для отдыха, а не карьеры. Помимо этого, специалисты напоминают о других издержках покупки жилья за рубежом. Оплата налогов и коммуналки даже за дешевую квартиру может потребовать немалых расходов, дорого обойдется и юридическое сопровождение сделки.

В июне сообщалось об исчезновении с московского рынка новостроек стоимостью меньше 5 миллионов рублей. Ассортимент дешевого жилья поредел как в Новой Москве, так и в пределах «старой». Вскоре, по прогнозам аналитиков, в столице сократится и число квартир дешевле 10 миллионов рублей. Такие перспективы объясняют недавним запретом на строительство малометражек.