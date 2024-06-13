В Москве закончилось дешевое жилье

В Москве закончились квартиры в новостройках дешевле 5 миллионов рублей

В Москве закончились квартиры в новостройках стоимостью до пяти миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Est-a-Tet.

Квартир с указанным бюджетом больше нет как на рынке Новой Москвы, так и в старых границах города. В мае 2023 года такое жилье в столице можно было найти: в пределах старых границ на продажу было выставлено 39 объектов, а в новых — 57.

Сейчас новостройки дешевле пяти миллионов рублей остались только в Подмосковье, однако их количество стремительно сокращается. На данный момент на рынке представлено 3,6 тысячи таких лотов, что более чем на две тысячи меньше, чем в июне прошлого года.

Эксперты связывают снижение количества дешевой «первички» с увеличением спроса на такое жилье и ростом себестоимости строительства. Отмечается, что бюджет в пять миллионов рублей позволит приобрести квартиру площадью чуть более 30 квадратных метров.

Ранее стало известно, что за год новостройки в Москве подорожали почти на 25 процентов.