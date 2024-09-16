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14:53, 16 сентября 2024Экономика

В Москве поубавится дешевого жилья

«Метриум»: в Москве ожидается снижение числа квартир стоимостью до 10 млн руб.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

На столичном рынке недвижимости ожидается сокращение числа дешевых квартир. Такой прогноз в разговоре с «Газетой.Ru» дал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Ассортимент в ценовой категории до 10 миллионов рублей преимущественно представлен микроквартирами. Теперь ввиду недавнего запрета на строительство малометражек в Москве число бюджетных вариантов жилья закономерно поубавится, предполагает Сырцов.

На сегодняшний день в Москве экспонируется 3,6 тысячи таких лотов — 2,4 тысячи квартир и 1,3 тысячи апартаментов. Их площадь варьируется от 15,7 до 28 «квадратов». Массовый сегмент представлен 3 тысячами объектов ценой до 10 миллионов рублей, объектов такой стоимости в бизнес-классе в мегаполисе насчитывается почти 600. Львиная доля такого жилья выставляется в Новой Москве: здесь реализуется 3,4 тысячи вариантов в пределах этого бюджета.

Постановление о запрете на строительство в столице студий и микроквартир площадью меньше 28 квадратных метров мэр Москвы Сергей Собянин подписал в начале августа. Изменения оправдывают тем, что законодательство не относит студию к жилым помещениям, а минимальная площадь однокомнатных квартир должна достигать 28 «квадратов», двухкомнатных — 44 «квадрата». Однако, по словам экспертов, такая инициатива «отбросит Москву в развитии», а цены пойдут вверх.

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      Виктория Клабукова
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