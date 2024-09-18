Physical Review D: темную материю объяснили микроскопическими черными дырами

Физики Массачусетского технологического института (MIT) предложили гипотезу, что первичные черные дыры могут составлять значительную часть темной материи во Вселенной. В исследовании, опубликованном в журнале Physical Review D, ученые предполагают, что такие микроскопические черные дыры могут пролетать через Солнечную систему примерно раз в десятилетие.

Первичные черные дыры — это теоретические объекты, которые могли образоваться вскоре после Большого взрыва в результате флуктуаций плотности материи. Эти черные дыры очень малы по размеру, но обладают огромной массой и могут составлять значительную часть темной материи, которая составляет около 80 процентов всей материи во Вселенной. Темная материя невидима, но оказывает гравитационное воздействие на галактики и другие космические объекты.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи предложили метод наблюдения за орбитами планет в Солнечной системе, в частности, за орбитой Марса. Известно, что расстояние между Землей и Марсом измерено с высокой точностью благодаря десятилетиям наблюдений. Пролет первичной черной дыры на расстоянии нескольких сотен миллионов километров от Марса может вызвать небольшое колебание орбиты планеты, что потенциально можно зафиксировать с помощью современных приборов.

Согласно расчетам, это колебание орбиты Марса может составлять около метра в течение нескольких лет после пролета черной дыры. Такое смещение планеты можно было бы измерить с помощью высокоточных приборов, которые в настоящее время используются для отслеживания движения Марса. Однако для того чтобы подтвердить это явление, необходимо исключить влияние других факторов, таких как астероиды.

Кроме того, исследователи хотят рассмотреть, как такие черные дыры могут взаимодействовать с другими объектами в Солнечной системе, включая Землю и Луну. Пока результаты моделирования показали, что влияние на эти объекты слишком незначительно, чтобы можно было его зафиксировать, но в случае Марса картина должна быть более четкой.

Ученые полагают, что дальнейшие исследования могут помочь подтвердить гипотезу, что темная материя состоит из первичных черных дыр. Если их удастся обнаружить вблизи Солнечной системы, это станет важным шагом в понимании природы темной материи и эволюции Вселенной.