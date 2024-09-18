Токаев назначил нового начальника Службы антитеррора Казахстана

Токаев назначил Рахымбердиева начальником Службы антитеррора Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового начальника Службы антитеррора республики, им стал Бакытбек Рахымбердиев, передает ТАСС.

«Распоряжением главы государства Рахымбердиев Бакытбек Толешевич назначен заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан - начальником Службы антитеррора», — передает агентство сообщение пресс-службы Токаева.

Отмечается, что Рахымбердиев был назначен вместо освобожденного от этой должности ранее Руслана Сейсембаева, который занимал ее с апреля 2023 года.

Помимо этого, Токаев назначил нового главнокомандующего Национальной гвардией Ансагана Балтабекова, вместо занимавшего эту роль ранее Еркина Ботаканова.

Ранее лидер Казахстана по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем в Астане пригласил немецкие компании провести в республике геологоразведку и добывать редкоземельные металлы. По его словам, Астана намерена предоставлять инвесторам из ФРГ благоприятные условия.