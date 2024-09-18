Трамп призвал США сотрудничать с Россией и Китаем

Трамп назвал полезным для США сотрудничество с Россией и Китаем

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что стране не стоит отказываться от сотрудничества с Россией и КНР. Его слова приводит ТАСС.

На выступлении перед сторонниками в городе Флинт, штат Мичиган, Трамп подчеркнул, что США могут вести сотрудничество с Россией и Китаем, которое станет полезным. По его мнению, в таком случае все будут счастливы.

«Вести дела с Китаем — это хорошо, нужны лишь справедливые условия. У России так много полезных ископаемых», — отметил он.

Ранее Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем после победы на выборах. Он подчеркнул, что не считает Москву и Пекин врагами, а также выразил желание положить конец конфликту на Украине.