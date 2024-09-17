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05:18, 17 сентября 2024Мир

Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем после победы на выборах

Трамп заявил, что США будут ладить с Россией и КНР, если он станет президентом

Фото: David Swanson / Reuters

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью блогеру Фароку Сармаду, передает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что не считает Москву и Пекин врагами. Он также выразил желание положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп заявил о намерении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае прихода к власти. Он отметил, что поговорит с обоими и «сведет их вместе».

Трамп неоднократно говорил о своей способности остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах. В частности, он утверждал, что может добиться урегулирования за 24 часа.

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      Марина Совина
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