Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем после победы на выборах

Трамп заявил, что США будут ладить с Россией и КНР, если он станет президентом

Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп пообещал наладить отношения с Россией и Китаем в случае победы на выборах. Об этом он заявил в интервью блогеру Фароку Сармаду, передает РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что не считает Москву и Пекин врагами. Он также выразил желание положить конец конфликту на Украине.

Ранее Трамп заявил о намерении организовать переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы России Владимира Путина в случае прихода к власти. Он отметил, что поговорит с обоими и «сведет их вместе».

Трамп неоднократно говорил о своей способности остановить конфликт на Украине после победы на президентских выборах. В частности, он утверждал, что может добиться урегулирования за 24 часа.