ЦАХАЛ передислоцировал элитную дивизию из Газы на границу с Ливаном

Ynet: ЦАХАЛ передислоцировал элитную 98-ю дивизию из Газы на границу с Ливаном

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) передислоцировала элитную 98-ю дивизию из сектора Газа на границу с Ливаном в рамках подготовки к возможной эскалации боевых действий с шиитской группировкой «Хезболла». Об этом сообщает Ynet.

«98-я дивизия, которая считается одним из элитных подразделений ЦАХАЛ и включает в себя, среди прочего, бригаду командования и бригаду десантников, покинула зону боевых действий в секторе Газа и подошла к северной границе. В основе этого шага лежит возможность расширения войны против "Хезболлы"», — говорится в материале.

По информации портала, 98-я дивизия присоединилась в зоне ответственности Северного командования к уже находящейся там 36-й дивизии. Уточняется, что фактически Израиль «переносит вес» на север, что является значительным изменением тенденции между южным и северным фронтами.

Ранее аналитическое издание Al Monitor сообщило, что Израиль взорвал пейджеры в Ливане из-за возникших как минимум у двух боевиков ливанской «Хезболлы» подозрений, что с устройствами что-то не так.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с "Хезболлой", но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов "Хезболлы" заподозрили, что с устройствами что-то не так», — говорится в материале.