Центробанк раскрыл отношение россиян к росту цен

ЦБ: инфляционные ожидания россиян снизились до 12,5 % в сентябре

В сентябре 2024 года инфляционные ожидания (показатель характеризует прогнозы граждан о росте потребительских цен в течение года) россиян снизились на 0,4 процентного пункта (п.п.) в сравнении с августом и составили 12,5 процента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса «ИнФОМ», подготовленного для Центробанка (ЦБ).

Для сравнения: в августе инфляционные ожидания граждан находились на уровне в 12,9 процента. Впрочем, в июле они были на 0,1 п.п. ниже, чем в первой половине сентября. В свою очередь, в июне инфляционные ожидания россиян составляли 11,9 процента. Таким образом, с начала лета показатель вырос на 0,6 п.п.

Что касается наблюдаемой гражданами в стране инфляции, то она, по их оценкам, сократилась до 14,4 процента, хотя в августе была на 0,6 п.п. выше. Наблюдаемые в России темпы роста потребительских цен теми, у кого есть сбережения, за этот период снизились с 13,5 до 12,9 процента, а среди тех, у кого нет накоплений, — с 16,7 до 16,1 процента.

В апреле 2024 года инфляционные ожидания россиян находились на уровне 11 процентов, а в марте составляли 11,5 процента. В свою очередь, в январе показатель был на отметке в 12,7 процента. Таким образом, сентябрьская оценка недалеко ушла от уровня, зафиксированного гражданами в начале года. Впрочем, после пикового значения в августе инфляционные ожидания начали постепенно падать.