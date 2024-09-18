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05:55, 18 сентября 2024Бывший СССР

У ВСУ заметили проблемы на двух ключевых направлениях

Полковник Матвийчук: ВСУ вынуждены закрывать бреши
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Thomas Peter / Reuters

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) наблюдаются проблемы сразу на двух ключевых направлениях: Донецком и Курском, заметил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он указал на то, что ВСУ сейчас вынуждены закрывать бреши, перебрасывая резервы.

«ВСУ износились. Под Донбассом они терпят поражения, в Угледаре оформилось окружение группировки, есть хорошее продвижение наших войск на покровском направлении, — рассказал военный. — И, если ничего не предпринять, не перебросить дополнительные силы, то ВСУ реально будут вынуждены либо оставлять позиции, либо сдаваться в плен».

Доступные резервы, как объяснил Матвийчук, сейчас есть именно на Курском направлении. При этом противник там, как подчеркнул полковник, не бежит, не отступает, но пытается создать рубежи обороны.

«Они пытаются обороняться, полагая, что смогут сдерживать наши силы в направлении Сумы, Чернигова. Но это латание дыр в итоге приведет и к поражению под Курском, и на Южно-Донецком направлении», — уверен собеседник «Ленты.ру».

Ранее сообщалось, что ВСУ вынужденно перетягивают часть соединений, задействованных в атаке на Курскую область. Отмечается, что такое решение связано с высокими потерями на юге Украины.

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