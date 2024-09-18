Полтавский ТЦК: должников алиментов на Украине лишили отсрочки от призыва в ВСУ

Многодетных отцов, являющихся должниками по выплате алиментов и не проживающих вместе с детьми, лишили права на отстрочу от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) Полтавского областного территориального центра комплектования (ТЦК, украинский аналог военкоматов).

Речь идет о законе Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Согласно документу, мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, имеют право на отсрочку.

«Однако сразу же в тексте определено — "кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца"», — уточнили в ТЦК.

Ранее украинский военный рассказал, что мобилизованные украинцы создают проблемы для ВСУ на фронте. Он отметил, что ТЦК присылают на фронт тех, кто не хочет и зачастую не может воевать. По словам бойца, речь идет о людях 40-50 лет, которых насильно «запихали в бус».