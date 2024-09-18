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19:01, 18 сентября 2024Путешествия

Упавшая с балкона статуя лишила жизни туристку в Европе

ANSA: упавшая с балкона статуя лишила жизни туристку в Неаполе

Фото: Sam van Bussel / Unsplash

Статуя, упавшая с балкона, лишила жизни туристку в итальянском Неаполе. Об этом пишет агентство ANSA.

Уточняется, что 15 сентября 30-летняя путешественница из Падуи гуляла по одному из самых известных районов европейского города — Quartieri Spagnoli. Затем она собиралась ехать в аэропорт, чтобы улететь домой.

После падения статуи женщину с черепно-мозговыми травмами отвезли в местную больницу, но спасти ее не удалось. Полиция начала расследование инцидента.

В сентябре 2023 года немецкий турист залез на статую Нептуна в центре Флоренции ради фотосессии и при спуске сломал копыто мраморного коня. Вандал скрылся с места происшествия, но его удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения.

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      Алина Черненко
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