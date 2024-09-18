Упавшая с балкона статуя лишила жизни туристку в Европе

ANSA: упавшая с балкона статуя лишила жизни туристку в Неаполе

Статуя, упавшая с балкона, лишила жизни туристку в итальянском Неаполе. Об этом пишет агентство ANSA.

Уточняется, что 15 сентября 30-летняя путешественница из Падуи гуляла по одному из самых известных районов европейского города — Quartieri Spagnoli. Затем она собиралась ехать в аэропорт, чтобы улететь домой.

После падения статуи женщину с черепно-мозговыми травмами отвезли в местную больницу, но спасти ее не удалось. Полиция начала расследование инцидента.

В сентябре 2023 года немецкий турист залез на статую Нептуна в центре Флоренции ради фотосессии и при спуске сломал копыто мраморного коня. Вандал скрылся с места происшествия, но его удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения.

