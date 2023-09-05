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19:36, 5 сентября 2023Путешествия

Турист в Италии залез на статую ради фото, сломал ее и угодил в полицию

Немецкий турист повредил фонтан Нептуна на площади Синьории во Флоренции

Фото: Cineberg / Shutterstock / Fotodom

Немецкий турист залез на статую Нептуна в центре Флоренции ради фотосессии, повредил ее и угодил в полицию. Об этом сообщила администрация итальянского города на официальном сайте.

Инцидент произошел ночью 4 сентября. 22-летний житель Берлина гулял на площади Синьории с двумя друзьями, залез в фонтан Нептуна и забрался на статую, чтобы сфотографироваться. При спуске он сломал копыто мраморного коня у подножия монумента и оторвал от колесницы Нептуна кусок мрамора.

Сработала сигнализация, и вандал скрылся с места происшествия вместе со спутниками. Его удалось найти с помощью записей с камер видеонаблюдения. Теперь немцу грозит уголовная статья, подчеркнули правоохранители. Ущерб, нанесенный фонтану XVI века, составил около 5000 евро.

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Мэр Флоренции Дарио Нарделла написал на личной странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что туристу придется заплатить внушительный штраф. «Нет оправдания невежеству и вандализму в отношении культурного наследия», — заявил Нарделла.

Ранее немецкие туристы осквернили 460-летний коридор Вазари во Флоренции футбольными граффити. На восстановление достопримечательности потребуется около миллиона рублей.

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    Мария Борисова
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