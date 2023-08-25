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18:03, 25 августа 2023Путешествия

Туристы осквернили 460-летнюю достопримечательность футбольными граффити

CNN: немецкие туристы разрисовали граффити коридор Вазари во Флоренции

Кадр: Euronews по-русски / YouTube

Туристы осквернили 460-летнюю достопримечательность во Флоренции, разрисовав ее футбольными граффити. Об этом мэр города Дарио Нарделла (Dario Nardella) сообщил на личной странице в Facebook (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Речь идет о коридоре Вазари — крытой галерее, которую итальянский архитектор и живописец Джорджо Вазари (Giorgio Vasari) спроектировал в 1565 году. В ночь с 22 на 23 августа на семи колоннах появилась надпись «DKS 1860», которая является отсылкой к футбольному клубу «Мюнхен 1860». «Мы будем использовать все доступные видеокамеры и инструменты, чтобы найти этих подлых людей, чтобы должным образом наказать их. Любой, кто наносит ущерб культурному наследию, совершает очень серьезное преступление», — написал Нарделла.

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Как позже выяснил канал CNN, виновниками акта вандализма предположительно были два немецких туриста 20-21 года, которые сняли квартиру вместе с девятью другими приезжими в центре города. Их вычислили по камерам. В ходе обыска в квартире нашли два баллончика и испачканную одежду. Полиция сравнит следы пальцев на баллончиках с отпечатками всех 11 жильцов.

Министерство культуры Италии заявило, что восстановление достопримечательности обойдется в 10 тысяч евро (около миллиона рублей). Реставрация будет проходить под круглосуточным наблюдением вооруженной охраны.

Ранее 19-летняя туристка из Франции вырезала любовное послание своему парню на Пизанской башне. Ей может грозить штраф и даже тюремный срок.

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    Мария Борисова
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