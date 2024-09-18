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18:02, 18 сентября 2024Наука и техника

Раскрыты вызывающие диабет продукты

The Lancet Regional Health-Europe: обработанные продукты повысили риск диабета

Фото: Thomas Knauer / Globallookpress.com

Исследователи из Университетского колледжа Лондона совместно с экспертами из Кембриджского университета и Имперского колледжа Лондона раскрыли связь между потреблением ультраобработанных продуктов (UPF) и повышенным риском развития диабета 2-го типа. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet Regional Health-Europe.

В ходе исследования ученые изучали степень обработки пищевых продуктов и ее влияние на здоровье. Особое внимание уделялось ультраобработанным продуктам (UPF), которые включают в себя готовые блюда, закуски, сладости и напитки. Они обнаружили, что увеличение доли UPF в рационе на 10 процентов увеличивает риск развития диабета 2-го типа на 17 процентов.

Для анализа были использованы данные о 311 892 участниках из восьми европейских стран, наблюдения за которыми велись на протяжении в среднем 11 лет. За этот период у 14 236 человек был диагностирован диабет 2-го типа. Исследование также показало, что замена ультраобработанных продуктов на менее обработанные снижает риск заболевания.

Особенно опасными для здоровья оказались такие группы продуктов, как острые закуски, обработанное мясо, готовые блюда, а также сладкие и искусственно подслащенные напитки. Анализ показал, что они вносят наибольший вклад в развитие диабета. В то же время употребление хлеба, печенья и растительных заменителей пищи было связано с меньшим риском.

Исследование основывалось на классификации продуктов по системе Nova, которая делит их на четыре категории в зависимости от степени обработки. Это позволило исследователям более точно оценить влияние различных типов UPF на здоровье и выделить подгруппы, которые несут наибольшую опасность.

Авторы исследования делают вывод, что снижение потребления ультраобработанных продуктов и их замена на менее обработанные может существенно снизить риск развития диабета 2-го типа.

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      Александр Еникеев
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