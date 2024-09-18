В Белоруссии рассказали о нарушении воздушной границы западной разведкой

В 2024 году воздушная граница Белоруссии была пять раз нарушена средствами западной разведки. Об этом рассказал командующий Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) белорусской армии Андрей Лукьянович, передает РИА Новости.
«Видим высокий уровень разведывательной авиации, как тактической, стратегической, так и беспилотных аппаратов. (...) Также зафиксировали пять нарушений государственной границы Союзного государства», — заявил командующий.
Лукьянович добавил, что всего за 2024 год зафиксировано более 1400 вылетов западных разведывательных средств вдоль белорусской границы.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ответить на любую внешнюю агрессию. По его словам, белорусское миролюбие не стоит принимать за слабость.