В Белоруссии рассказали о нарушении воздушной границы западной разведкой

Командующий ВВС Белоруссии Лукьянович: в 2024 году граница была нарушена 5 раз

В 2024 году воздушная граница Белоруссии была пять раз нарушена средствами западной разведки. Об этом рассказал командующий Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО) белорусской армии Андрей Лукьянович, передает РИА Новости.

«Видим высокий уровень разведывательной авиации, как тактической, стратегической, так и беспилотных аппаратов. (...) Также зафиксировали пять нарушений государственной границы Союзного государства», — заявил командующий.

Лукьянович добавил, что всего за 2024 год зафиксировано более 1400 вылетов западных разведывательных средств вдоль белорусской границы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска ответить на любую внешнюю агрессию. По его словам, белорусское миролюбие не стоит принимать за слабость.