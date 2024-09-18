В Британии заявили о логистическом кризисе ВСУ в Красноармейске

Аналитик Меркурис: ВСУ столкнулись с логистическим кризисом в Красноармейске

Британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнулись с логистическим кризисом на Красноармейском направлении.

«В настоящее время в районе Красноармейска (украинское название — Покровск — прим. "Ленты.ру") наблюдается логистический кризис», — отметил эксперт из Британии.

Как считает Меркурис, эта ситуация оказывает влияние на украинские войска на этом направлении. По его словам, это также повлияет на положение ВСУ у Часова Яра, Константиновки и Торецка.

Ранее Меркурис заявил, что ВСУ не смогут удержать Красноармейск в ходе наступления российских военных на этом направлении из-за численного преимущества ВС РФ и невыгодной оперативной обстановки для украинской армии.