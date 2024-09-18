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12:21, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Чернигове сообщили о возможном минировании здания областной администрации

Полиция Чернигова получила сообщение о минировании здания обладминистрации

Фото: Thomas Peter / Reuters

В Чернигове сотрудники Нацполиции Украины были извещены о минировании здания областной государственной администрации (ОГА). Об этом со ссылкой на представителя патрульной полиции региона Руслану Железняк сообщает издание «Общественное».

Уточняется, что сообщение о возможном минировании здания ОГА поступило 18 сентября около 10 часов утра. По словам Железняк, в настоящий момент на месте проводит проверку следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Благовещенске суд назначил 80 часов обязательных работ подростку, ложно сообщившему о минировании местных школ. Его признали виновным по части 2 статьи 207 («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба») Уголовного кодекса России.

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      Алевтина Запольская
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