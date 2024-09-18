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14:20, 18 сентября 2024Мир

В ЕС прокомментировали взрывы пейджеров в Ливане

Боррель: ЕС осудил взрывы пейджеров в Ливане

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Европейский союз (ЕС) осудил взрывы пейджеров в Ливане, которые привели к «неизбирательным жертвам». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщается на официальном сайте европейского внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на то что эти взрывы, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным потерям среди мирного населения, в том числе и детей. Я считаю произошедшее крайне тревожным. Я могу только осудить эти атаки, которые поставили под угрозу безопасность и стабильность Ливана, а также увеличили риск эскалации во всем регионе», — отмечается в заявлении.

Боррель добавил, что Евросоюз призывает все заинтересованные стороны предотвратить полномасштабный конфликт, который «будет иметь тяжелые последствия для всего региона и за его пределами».

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.

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      Дарья Устьянцева
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