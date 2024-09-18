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12:12, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии открылась новая военная база на границе с Россией

ERR: на юге Эстонии открылась новая военная база у границы с РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

На юге Эстонии открылась новая военная база у границы с Россией. Об этом сообщает телерадиовещательная компания ERR.

Новая база получила название Reedo и включает в себя 14 строений. Она находится в селе Йуба, неподалеку от города Выру. По информации агентства, база сможет вместить до тысячи человек. Ожидается, что там будет размещена вторая эстонская бригада и контингент войск других стран НАТО.

Как сообщается, Reedo будет использована «в качестве точки сбора для приготовлений в соответствии с оборонительными планами НАТО».

Ранее в Эстонии призвали НАТО усилить противовоздушную оборону на границе с Россией. «Если пограничные государства защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также находятся в большей безопасности», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

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      Илья Таксюр
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