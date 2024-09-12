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16:56, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии призвали НАТО усилить ПВО на границе с Россией

Глава Минобороны Эстонии Певкур: НАТО должно усилить ПВО на границе с Россией

Фото: Reuters

НАТО должно усилить систему противовоздушной обороны (ПВО) на границе с Россией, ведь сейчас ситуация критическая. Изменить подход к защите неба призвал министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Bloomberg.

«Очевидно, что пограничные государства находятся в наиболее критической ситуации. Если пограничные государства защищены, то, безусловно, Берлин и Париж также находятся в большей безопасности», — приводятся в публикации слова главы Минобороны.

В интервью Певкур заявил о колоссальном увеличении трат республики на боеприпасы. По его словам, расходы Таллина за два года оказались больше, чем за последние 30 лет.

8 сентября президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что на территорию страны якобы упал российский беспилотник. По его информации, падение было зафиксировано в восточной части страны.

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      Глеб Палехов
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