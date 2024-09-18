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23:28, 18 сентября 2024Мир

В Германии раскритиковали лидера оппозиции из-за его мнения по Украине

Вагенкнехт: позиция лидера оппозиции Мерца по оружию для Киева опасна для ФРГ

Фото: Pixabay

Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала лидера оппозиции, главу Христианско-демократического союза (ХДС) Фридриха Мерца из-за его мнения по поставкам оружия для Украины. Она подчеркнула, что подобная позиция крайне опасна для Германии, передает ТАСС.

Мерц считает необходимым предоставить Киеву дальнобойные ракеты Taurus. Вагенкнехт призвала ХДС обсудить еще раз, следует ли идти по столь опасному пути.

«Конечно, на федеральном уровне существует очень большая проблема, заключающаяся в том, что господин Мерц своими внешнеполитическими установками действительно подвергнет Германию серьезной опасности», — подчеркнула депутат.

Накануне стало известно, что кандидатом на пост канцлера Германии на предстоящих выборах в бундестаг станет Фридрих Мерц. Он выступит в качестве кандидата от оппозиционного блока ХДС/ХСС по договору с лидером Христианско-социального союза Маркусом Зедером.

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      Марина Совина
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