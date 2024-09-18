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09:18, 18 сентября 2024Наука и техника

На главбазу ТОФ во Владивостоке зашли китайские корабли

Два корабля ВМС Китая зашли в главную базу ТОФ во Владивостоке

Фото: China Daily / Reuters

На главную базу Тихоокеанского флота (ТОФ) России во Владивостоке зашли два корабля Военно-морских сил (ВМС) Китая. Об этом со ссылкой на ТОФ сообщает ТАСС.

Эсминец «Синин» и фрегат «Линь И» прибыли с деловым визитом для участия в культурных и спортивных мероприятиях. Экипажи китайских кораблей приветствовал заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ контр-адмирал Александр Шварц.

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Визит китайских эсминца и фрегата завершится 21 сентября.

Ранее агентство со ссылкой на Минобороны России сообщило, что боевые корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая провели учения «Океан-2024» в Японском море.

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      Иван Потапов
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