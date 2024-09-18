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14:30, 18 сентября 2024Россия

В Госдуме объявили о подготовке изменений в связанные с адаптацией мигрантов законы

Депутат Яровая: комиссия ГД по миграционной политике готовит изменения в законы
Ирина Яровая

Ирина Яровая. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Комиссия Госдумы (ГД) по миграционной политике готовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов в России. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая, ее слова приводит ТАСС.

По словам депутата Яровой, подготовка изменений в законы будет проводиться с учетом защиты прав и интересов россиян, и результат .

«Мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации», — объявила Яровая.

Ранее сообщалось, что в России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов — в Минобрнауки согласились с необходимостью расширить процедуру тестирования за счет устной части.

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      Марк Леонов
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