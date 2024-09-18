В Госдуме объявили о подготовке изменений в связанные с адаптацией мигрантов законы

Депутат Яровая: комиссия ГД по миграционной политике готовит изменения в законы

Комиссия Госдумы (ГД) по миграционной политике готовит изменения в законы, связанные с адаптацией мигрантов в России. Об этом сообщила вице-спикер нижней палаты парламента, глава комиссии Ирина Яровая, ее слова приводит ТАСС.

По словам депутата Яровой, подготовка изменений в законы будет проводиться с учетом защиты прав и интересов россиян, и результат .

«Мы готовим изменения в законодательство, связанные с вопросами знания русского языка, образования и социальной адаптации», — объявила Яровая.

Ранее сообщалось, что в России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов — в Минобрнауки согласились с необходимостью расширить процедуру тестирования за счет устной части.