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14:02, 17 сентября 2024Россия

В России официально поддержали ужесточение языкового экзамена для мигрантов

Замглавы Минобрнауки Могилевский поддержал ужесточение экзамена для мигрантов

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России поддержало предложение об ужесточении процедуры языкового экзамена для мигрантов. Об этом говорится в официальном ответе замглавы ведомства Константина Могилевского на обращение депутата Госдумы Сарданы Авксентьевой, текст ответа приводит ТАСС.

Как следует из приведенного агентством документа, в Минобрнауки согласились с необходимостью расширить процедуру тестирования за счет устной части. «Минобрнауки России поддерживаются ваши предложения», — говорится в документе. При этом, в ведомстве подчеркнули, что для этого будет необходимо внести поправки в положение правительства о проведении экзамена.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели усложнить получение мигрантами российского гражданства.

Кроме того, в нижней палате парламента предложили ввести период наблюдения за получившими гражданство мигрантами.

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