В Харьковской области заявили об обмане Киева про удар ракеты в Харькове

Харьковская ВГА: Киев выдал удар украинской ракеты по Харькову за атаку России

Киев выдал удар украинской ракеты по парку в Харькове за атаку Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Лисняк заявил об обмане властей Украины по поводу удара ракеты в районе парка Юрьева в Харькове 31 августа. По его информации, украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты и поразила гражданские объекты в городе.

«Удар по парку был представлен как результат попаданий ВС России», — подчеркнули в Харьковской ВГА. По словам чиновника, в ночь после удара сотрудники коммунальных служб убрали обломки украинской ракеты для последующих обвинений в адрес России.

Ранее Лисняк рассказал о нежелании полицейских Украины записываться в Вооруженные силы Украины. По его словам, в регионе продолжается кампания по обязательной мобилизации сотрудников полиции.