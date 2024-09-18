Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:25, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской области заявили об обмане Киева про удар ракеты в Харькове

Харьковская ВГА: Киев выдал удар украинской ракеты по Харькову за атаку России

Фото: Andrii Marienko / AP

Киев выдал удар украинской ракеты по парку в Харькове за атаку Вооруженных сил (ВС) России. Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк, передает ТАСС.

Лисняк заявил об обмане властей Украины по поводу удара ракеты в районе парка Юрьева в Харькове 31 августа. По его информации, украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты и поразила гражданские объекты в городе.

«Удар по парку был представлен как результат попаданий ВС России», — подчеркнули в Харьковской ВГА. По словам чиновника, в ночь после удара сотрудники коммунальных служб убрали обломки украинской ракеты для последующих обвинений в адрес России.

Ранее Лисняк рассказал о нежелании полицейских Украины записываться в Вооруженные силы Украины. По его словам, в регионе продолжается кампания по обязательной мобилизации сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      У офиса Wildberries возле Кремля произошла стрельба. Есть погибшие и раненые, среди них — бойцы ММА

      Взрыв пейджеров в Ливане оценили как нарушение международного права

      Обвиненного в коррупции экс-главу Днепропетровской ОВА отпустили из-под ареста

      Названы популярные направления для отдыха в России с друзьями

      Десятки объектов недвижимости в Петербурге изымут ради российского мегапроекта

      Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российский регион

      Адвоката из Харькова заочно арестовали в России

      Россия нарастила морской вывоз нефти

      В Харьковской области заявили об обмане Киева про удар ракеты в Харькове

      Россиян научили правильно готовить суп

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше