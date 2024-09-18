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15:34, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Харьковской ВГА рассказали о нежелании полицейских Украины записываться в ВСУ

Лисняк: сотрудники украинской полиции отказываются вступать в ВСУ в Харькове

Фото: Tero Vesalainen / РИА Новости

Сотрудники полиции в Харькове массово отказываются записываться в состав штурмовой бригады «Лють» Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Евгений Лисняк, передает ТАСС.

«При первом боевом столкновении так называемая объединенная штурмовая бригада Нацполиции "Лють" понесла катастрофические потери. Из одной роты, состоящей из 120 сотрудников полиции, в живых остались четыре человека. Данный эпизод повлек массовые отказы полицейских вступать в штурмовую бригаду под угрозой увольнения, вследствие чего цифра комплектации от всего состава полиции Харькова изменилась уже до 30 процентов», — рассказал чиновник.

По его словам, в регионе продолжается кампания по обязательной мобилизации сотрудников полиции, а украинские власти планировали призвать до 10 процентов личного состава сотрудников правоохранительных органов.

Ранее Лисняк заявил, что командование ВСУ перебросило в Курскую область сотни иностранных наемников. «Всего с харьковского направления в сторону Курска были переброшены более 500 наемников, преимущественно французской национальности», — объяснил замглавы.

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      Валентин Карант
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