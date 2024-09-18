В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

Морпехи ЧФ уничтожили украинскую ДРГ в Курской области и взяли разведчика в плен

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области после того, как организовали засаду. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовом ведомстве.

Морпехи заманили в засаду группу украинских диверсантов, после чего уничтожили ее в бою. Военнослужащим, помимо этого, также удалось взять в плен одного из разведчиков ВСУ.

На переданных агентству кадрах виден пленный украинец со связанными глазами, который сидит на бетонной плите.

Днем ранее, 17 сентября, морпехи Вооруженных сил (ВС) России заехали на позиции украинских военных в населенном пункте Снагость в Курской области на трофейном бронеавтомобиле «Козак» и расстреляли их. Перед военнослужащими стояла задача забросить штурмовую группу в поселок Снагость.