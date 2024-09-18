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08:00, 18 сентября 2024Россия

В Курской области морпехи организовали засаду и уничтожили украинскую ДРГ

Морпехи ЧФ уничтожили украинскую ДРГ в Курской области и взяли разведчика в плен

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота (ЧФ) уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) в Курской области после того, как организовали засаду. Об этом сообщил источник РИА Новости в силовом ведомстве.

Морпехи заманили в засаду группу украинских диверсантов, после чего уничтожили ее в бою. Военнослужащим, помимо этого, также удалось взять в плен одного из разведчиков ВСУ.

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На переданных агентству кадрах виден пленный украинец со связанными глазами, который сидит на бетонной плите.

Днем ранее, 17 сентября, морпехи Вооруженных сил (ВС) России заехали на позиции украинских военных в населенном пункте Снагость в Курской области на трофейном бронеавтомобиле «Козак» и расстреляли их. Перед военнослужащими стояла задача забросить штурмовую группу в поселок Снагость.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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