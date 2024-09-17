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10:21, 17 сентября 2024Россия

Морпехи на трофейном авто расстреляли позиции ВСУ в Курской области

Боец «Ливадия»: морпехи на трофейном «Козаке» расстреляли позиции ВСУ в Снагости

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Морские пехотинцы Вооруженных сил (ВС) России заехали на позиции украинских военных в населенном пункте Снагость в Курской области на трофейном бронеавтомобиле «Козак» и расстреляли их. Об этом сообщил боец с позывным «Ливадия» 155-й гвардейской бригады морской пехоты, его цитирует РИА Новости.

Перед военнослужащими стояла задача забросить штурмовую группу в поселок Снагость. Для этого за морпехами шли штурмовики на багги — задача пехотинцев была их прикрыть.

«На скорости мы влетели в саму деревню, влетели во двор, прикрыли крупнокалиберным пулеметом наши штурмовые группы, что им позволило быстро высадиться, занять свои позиции, оттеснить врага, который начал отступать», — рассказал военнослужащий.

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ВСУ из-за действия морпехов начали стремительно отступать — это позволило штурмовым группам легче начать продвижение.

Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВС России закрепляются в населенном пункте Борки в Курской области после его освобождения из-под контроля Украины.

11 сентября Россия начала контрнаступление в Курской области. В Минобороны после вторжения в регион заявили, что СВО приобрела «новое измерение». Россия вернула под свой контроль свыше десяти населенных пунктов, операция по уничтожению формирований ВСУ в регионе продолжается.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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