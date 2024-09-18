В Ливане начали взрываться мопеды и машины

Mash: в столице Ливана начали взрываться мопеды и машины

В столице Ливана, Бейруте, начали происходить взрывы различной техники, в частности, мопедов и машин. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

«По словам местных жителей, вся техника буквально сходит с ума — сначала она вибрирует, а потом взрывается», — отмечается в публикации.

Авторы материала добавили, что число пострадавших от детонаций устройств увеличилось до 150 человек, и оно продолжает расти.

Ранее в нескольких регионах Ливана, в том числе в южном пригороде Бейрута, десятки людей пострадали при взрыве пейджеров. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на источник в службе безопасности Ливана заявил, что израильским военным удалось взломать пейджеры, которыми пользуется «Хезболла», и вызвать их детонацию.