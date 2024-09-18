Заговорщики раскрыли план по расстрелу вертолета Лукашенко из пулемета

В Белоруссии заговорщики по свержению власти планировали расстрелять вертолет президента страны Александра Лукашенко. В преступных намерениях признался один из фигурантов дела Юрий Зенкович, передает ТАСС.
«[Собирались] расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — уточнил Зенкович.
В 2022 году Юрий Зенкович был признан виновным по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, отбывать наказание фигуранта отправили в исправительную колонию в условиях усиленного режима.
17 сентября Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии. Президент республики заявил, что «беглые» вместе с западными кураторами разрабатывают соответствующий план действий.