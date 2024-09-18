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15:25, 18 сентября 2024Бывший СССР

Заговорщики раскрыли план по расстрелу вертолета Лукашенко из пулемета

В Белоруссии заговорщики признались в намерениях расстрелять вертолет Лукашенко

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

В Белоруссии заговорщики по свержению власти планировали расстрелять вертолет президента страны Александра Лукашенко. В преступных намерениях признался один из фигурантов дела Юрий Зенкович, передает ТАСС.

«[Собирались] расстрелять вертолет главы государства либо на взлете, либо на посадке из крупнокалиберного пулемета», — уточнил Зенкович.

В 2022 году Юрий Зенкович был признан виновным по делу о заговоре с целью захвата государственной власти в Белоруссии. Суд приговорил его к 11 годам лишения свободы, отбывать наказание фигуранта отправили в исправительную колонию в условиях усиленного режима.

17 сентября Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии. Президент республики заявил, что «беглые» вместе с западными кураторами разрабатывают соответствующий план действий.

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      Екатерина Грищенко
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