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10:49, 18 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии решили отправить в отставку командующего армией

Правительство Молдавии инициировало отставку командующего армией Охладчука

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Правительство Молдавии инициировало отставку командующего национальной армией Эдуарда Охладчука. Решение было объявлено в ходе заседания кабмина, трансляция которого велась в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«В соответствии с законом о правительстве (…) направить президенту Республики Молдова предложение об отставке Эдуарда Охладчука с должности начальника генерального штаба армии, командующего национальной армией», — озвучил проект постановления госсекретарь министерства обороны Молдавии Сергей Плоп.

Как сообщил премьер-министр республики Дорин Речан, документ был одобрен единогласно.

Ранее президент Молдавии Майя Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года. По словам главы республики, у нее есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется властями в Кишиневе.

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      Александр Курбатов
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