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14:42, 13 сентября 2024Бывший СССР

Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года

Президент Молдавии Санду предложила решить вопрос с Приднестровьем
Майя Санду

Майя Санду. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Об этом сообщает издание Stiri.

По словам главы республики, у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется властями в Кишиневе.

Заявление сделано в рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые пройдут параллельно с референдумом о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) 20 октября.

12 сентября Майя Санду официально зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатом в президенты Молдавии. Вместе с ней на выборы допустили представителя оппозиции от Партии социалистов Александра Стояногло.

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      Сергей Болиев
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