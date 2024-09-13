Президент Молдавии Санду предложила решить вопрос с Приднестровьем

Президент Молдавии Майя Санду предложила решить приднестровский кризис за один-два года. Об этом сообщает издание Stiri.

По словам главы республики, у нее и ее партии «Действие и солидарность» есть план по реинтеграции левого берега Днестра (Приднестровья), который не контролируется властями в Кишиневе.

Заявление сделано в рамках предвыборной кампании перед президентскими выборами, которые пройдут параллельно с референдумом о вступлении Молдавии в Европейский союз (ЕС) 20 октября.

12 сентября Майя Санду официально зарегистрировалась в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) кандидатом в президенты Молдавии. Вместе с ней на выборы допустили представителя оппозиции от Партии социалистов Александра Стояногло.