В МВД высказались об учете находящихся на территории России мигрантов

Источник в МВД: систему учета мигрантов критикуют те, кто не разбирается в теме

На территории России на данный момент находятся около 6,2 миллиона иностранных граждан, однако достоверность статистических сведений по миграционной ситуации ставится под сомнение теми, кто не осведомлен в теме. О нюансах учета мигрантов «Ленте.ру» рассказал источник в МВД.

По словам собеседника издания, многие люди не разбираются в понятиях. В связи с этим он призвал не путать въехавших и выехавших лиц, число фактов въездов и выездов (пересечения границы), численность прибывших и выбывших, миграционный прирост и численность населения — по методике Росстата, число постановок (фактов) на миграционный учет и число лиц, поставленных на миграционный учет.

«Все это кажется очень похожим, на самом деле совершенно разные понятия. Каждый показатель выполняет свою задачу и используется в определенных целях», — отметил источник, добавив, что в последнее время «миграция стала хайпом, и многие, как козел в огороде, не разобравшись, спешат с критикой — будто проблема в России с методологией учета».

Ранее Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ сообщило, что по информации на 1 сентября 2024 года число находящихся в России иностранных граждан, данные о которых содержались в государственной информационной системе миграционного учета, составляло 6 174 777 лиц.