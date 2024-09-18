Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:46, 18 сентября 2024Силовые структуры

МВД назвало число находящихся в России мигрантов

ГУВМ МВД: на 1 сентября в России находятся более 6,1 млн мигрантов

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Главное управление по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ ответило на слухи о недостоверности статистических сведений ведомства по миграционной ситуации и назвало точное число находящихся в России иностранных граждан. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале «Миграционный пост».

По данным ГУВМ МВД, на 1 сентября на территории страны находятся более 6,1 миллиона (6 174 777) приезжих лиц. Информация о них содержится в государственной информационной системе миграционного учета.

Уточняется, что этот показатель получен с использованием программно-технических средств. Таким образом, обратили внимание в ГУВМ МВД, все статистические сведения о миграционной ситуации носят объективный характер.

В конце августа было опубликовано исследование научного сотрудника Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлии Флоринской, в котором говорилось, что за 2023 год в Россию приехали 3,5 миллиона мигрантов. Большинство из них прибыли из Узбекистана, Таджикистана и Киргизии.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ могли ударить по «суперхранилищу ракет» в Торопце. Бывший зам Шойгу уверял, что объект выдержит даже ядерный взрыв

      В России ужесточили проверки импортных вин на фоне спора о «шмурдяке»

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      В российском регионе дети приготовили гигантский сыр и побили рекорд

      Звезда «Приключений Электроника» высказался о поведении Галкина

      Американский баскетболист ЦСКА рассказал о трудностях жизни в России

      Фигурку необычного старика с бородой нашли в российском городе

      Стало известно о новом назначении участника программы «Время героев» Сайбеля

      Российский депутат показал цены в магазине и столовой Госдумы

      Стало известно о первом столкновении с танком Leopard в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше